وفاة 11 متسلقا إثر صدع جليدي بإيطاليا

أعلنت السلطات في إقليم ترينتو، المتمتع بالحكم الذاتي، اليوم الإثنين، أن صدعا جديدا ظهر في نهر جليدي على جبل مارمولادا، الواقع بشمال شرق إيطاليا، الذي شهد وفاة 11 متسلقا مطلع هذا الشهر.

وأطلق الانذار أولا حارس بمعسكر على الجبل ، الذي يعد أعلى قمة في دولوميتس، بعدما سمع صوت قرقعة قوي.

وتم فحص المنطقة جوا، وأظهر مقطع فيديو صدر أمس الأحد صدعا بطول 200 متر وعرض يتراوح ما بين 25 مترا و 35 مترا، وتم إغلاق منطقة التسلق الشهيرة منذ وقوع انهيار جليدي في الثالث من يوليو الجاري.