فلسطين تثمن موقف ولي العهد في قمة جدة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين: إن فلسطين لا تزال حاضرة عند العرب "رغم محاولات إسرائيل تغييبها".

وثمن اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله "الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين، الذي تجلى في قمة جدة للأمن والتنمية" التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة دول الخليج وكل من مصر والأردن والعراق.

وثمن اشتية بشكل خاص موقف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "على

خطابه الهام بأن لا تطبيع إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأشاد اشتية بخطابات الملوك والأمراء والرؤساء العرب المشاركين في قمة جدة، مؤكدا أن "فلسطين ستبقى مفتاحا وشرطا لأي سلام واستقرار في المنطقة وفي العالم".

كما شكر كلا من السعودية والكويت وقطر والإمارات على استعدادها للمساهمة في دعم مستشفيات القدس.

من جهة أخرى، دعا اشتية الإدارة الأمريكية إلى وقف المخططات الاستيطانية

الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية "التي من شأنها تقويض حل الدولتين".

وقال بهذا الصدد :"ما أن انتهت زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي محافظتي بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية".