المركزي_السعودي يصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت

أعلن البنك المركزي السعودي إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، والتي تم العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة، والحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية، وذلك ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين. وللاطلاع على الصيغة النموذجية؛ يمكنكم زيارة موقع البنك المركزي السعودي (الرابط).