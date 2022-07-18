الاتحاد الأوروبي: نصف مليار يورو دعما عسكريا لأوكرانيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على تقديم 500 مليون يورو "504.3 مليون دولار" إضافية في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقال روبرت ريدبيرج نائب وزير خارجية السويد لدى وصوله لحضور الاجتماع: "لا بد أن ندعم أوكرانيا، ستطرح السويد أهمية الموافقة على حزمة جديدة من الدعم العسكري لأوكرانيا. سنطرح أيضا أهمية مواصلة تعزيز الإجراءات التقييدية ضد روسيا".

ويلقي وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا كلمة عبر تقنية الفيديو خلال اجتماع وزراء الخارجية السبعة والعشرين في وقت لاحق اليوم الإثنين.

ويتوقع دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن يطالب كوليبا في كلمته بفرض المزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

ولدى وصوله، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي سيرأس اجتماع اليوم: "لن نتوقف عن دعم أوكرانيا (أو) فرض العقوبات على روسيا".