مطارات_أوروبا الأكثر تأخرا في العالم .. و #دبي و #الدوحة الأكثر تأخيرا في #الشرق_الأوسط

كشف تقرير متخصص في صناعة السفر والطيران للعام 2022 عن استمرار تصدر مطارات أوروبا قائمة المطارات الأكثر تضررا في العالم، وتأخرا في رحلات الطيران وذلك بعد الزيادة التدريجية في الطلب على السفر الجوي بعد جائحة COVID-19 .

كما كشف التقرير ان بعض المطارات الأوروبية الرئيسية مثل هيثرو في لندن ومطار شيفول الدولي في امستردام وضعت حدًا أقصى لعدد الركاب الذين ستتعامل معهم خلال موسم السفر الصيفي ما يعني أنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في وقت مبكر الأمر الذي يدفع كذلك بأجرة السفر للارتفاع الكبير .

وبين التقرير ان اكثر مطارات العالم الغاء للرحلات هي مطار شيفول الدولي في امستردام بعدد الغاء رحلات بلغ اكثر من ١٤ الف رحلة طيران يليه مطار فرانكفورت في المانيا بعدد رحلات ملغاة تجاوز ٨٦٠٠ رحلة طيران فيما حل مطار هيثرو في لندن ثالثا بعدد رحلات ملغاة تجاوز ٨٢٠٠ رحلة طيران ملغاة .

كما كشف التقرير ان اكثر خطوط الطيران في اوربا الغاء للرحلات كانت الخطوط الاسكندنافية بنسبة الغاء بلغ ١١٪؜ وعدد رحلات بلغ ٢٠٠٠ رحلة يليها طيران لوفتهانزا بنسبة الغاء رحلات بلغ ٥٪؜ وعدد ١٩٠٠ رحلة كما جاء طيران ايزي جت ثالثا بنسبة ٤٪؜ وعدد رحلات ملغاة بلغ ١٤٧٧ رحلة طيران فيما حلت خطوط klm رابعا بنسبة ٧.٦٪؜ وعدد رحلات ملغاة تجاوز١٤٤٤ رحلة .

وفي منطقة الشرق الاوسط تصدر مطار دبي الدولي مطارات المنطقة في عدد الرحلات المتأخرة من اجمالي عدد الرحلات المجدولة بنسبة بلغت ٢٣٪؜ وتآخر ٣٢٣٣ رحلة طيران ، يليه مطار تل ابيب الذي جاء كثاني مطارات الشرق الاوسط تأخرا في رحلات الطيران بنسبة ٣٨٪؜ وعدد رحلات متأخرة بلغ ٢٧٢٦ رحلة كما حل مطار حمد الدولي في قطر ثالثا بنسبة تأخير بلغت ١٩٪؜ و عدد رحلات بلغ ١٨٨١ رحلة طيران متاخرة ،وجاء مطار الكويت الدولي رابعا في عدد الرحلات المتأخرة بنسبة ٣٠٪؜ وعدد رحلات ١٥٠٠ رحلة طيران .

واوضح التقرير ان شركات الطيران الاكثر تأخيرا للرحلات في منطقة الشرق الاوسط كانت طيران فلاي دبي بنسبة ٣٥٪؜ وجاءت الخطوط القطرية ثانيا بنسبة تأخير بلغت ١٨٪؜ من اجمالي عدد الرحلات ثم طيران الجزيرة ثالثا بنسبة تأخير بلغت ٤٧٪؜ كما جاء طيران الامارات بالمرتبة الرابعة بنسبة تأخير بلغت ١١٪؜ واخيرا الخطوط التركية بنسبة تأخير بلغت ٣١٪؜ من اجمالي عدد الرحلات المجدولة .

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة Deutsche Lufthansa AG ، كارستن سبور ( من أن الأمور ربما لن تعود إلى طبيعتها حتى نهاية العام) ففي مطارات أمريكا الشمالية شهد مطار تورونتو بيرسون الدولي معظم حالات تأخيرات الرحلات في أمريكا الشمالية ، تلاه مطار دالاس فورت وورث ونيويورك جون كينيدي.

كما تصدر مطار جوانزو بايون الدولي في الصين قائمة التأخيرات في مطارات اسيا والباسيفيك يليها مطار مانيلا في الفلبين ، كما استحوذت خطوط جنوب الصين الجوية - ومقرها في مطار جوانزو باييون - على أكثر الرحلات تأخرًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،تليها شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة IndiGo و China Eastern Airlines.