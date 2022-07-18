الشيخ محمد بن زايد وماكرون يبحثان التعاون في مجالات التعليم والفضاء

وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه.

وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والطاقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشهد مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا.

ويبحث الرئيس الإماراتي ونظيره الفرنسي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة.