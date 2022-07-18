السفير بن خثيلة يقدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف

قدم السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، أوراق اعتماده اليوم، إلى المديرة العامة للمقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا.

وجرى خلال تقديم أوراق الاعتماد، استعراض علاقات التعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.