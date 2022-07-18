النصر يشكو تعديلات مركز التحكيم الرياضى للجنة الأولمبية السعودية

كشفت مصادر صحفية عن تقديم إدارة نادى النصر شكوى رسمية لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مطالبين بفتح تحقيق رسمى على خلفية ما أثير حول ما يتردد عن تعديل مركز التحكيم الرياضي القواعد الإجرائية فى 12 مايو الماضي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن هناك جدلًا واسعًا فى الساعات الماضية نتيجة ما أشيع عن تعديل محكمة التحكيم الرياضية القواعد الإجرائية الخاصة بها دون الإعلان عنها، فى الوقت الذى تنظر فيه قضية أشغلت الوسط الرياضى لفترة طويلة بين ناديي الهلال والنصر، بعدما استأنف الأول ضد قرار غرفة فض المنازعات فى 8 مايو الماضي.

وشددت الصحيفة على أن مركز التحكيم الرياضي يعكف على مراجعة محاضر اجتماعاته الماضية، حتى يتم التأكد من تواريخ التعديل إن تمت وفق الاجتماعات والموافقات القانونية.

وطبقًا لموقع مركز التحكيم الرياضي الرسمي على الإنترنت، تظهر المادة 29 من القواعد الإجرائية الخاصة بالتدابير الوقتية حيث كُرر نصان قانونيان في المادة، وأضيفت فقرة جديدة بالنص التالي: «أن يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي»