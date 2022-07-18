تركوه كبار أوروبا.. رونالدو يقترب من نادي مفاجأة

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من الانتقال إلى نادى أتلتيكو مدريد الاسباني هذا الصيف

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن كريستيانو رونالدو أقنع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني باستقدامه إلى أتلتيكو مدريد فى الموسم الجديد 2023

وأضافت الصحيفة أن رونالدو قد يلتحق هذا الصيف بأتليتكو مدريد، غريم ريال مدريد، الذى تألق كريستيانو فى صفوفه لسنوات عديدة

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو نجح فى إقناع سيميوني بضمه إلى أتليتكو مدريد، وأن الخطوة لن تكون سهلة على "الدون" الذى قد يواجه ثورة جماهيرية من مشجعي ريال مدريد حين ينتقل إلى غريمهم