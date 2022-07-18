الشرطة الإيطالية توقف باكايوكو لاعب ميلان للاشتباه فى تجارة مخدرات

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي والمعار إلى نادي ميلان، فى مدينة ميلانو، وقامت بتفتيشه تحت تهديد السلاح.

ويلعب تيموي باكايوكو حالياً مع نادي ميلان الإيطالي، معارًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، ويسعي البلوز للتخلص منه نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا" الايطالية عن سر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع ونشرته شبكة RMC ، اليوم الاثنين، للفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب ميلان، إذ تم إيقافه وتفتيشه من قبل الشرطة الإيطالية.