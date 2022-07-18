التأمينات الاجتماعية: احتساب الإجازات الرسمية والإجازات السنوية ضمن أيام الخدمة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم احتساب الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوي، ضمن خدمة الموظف في أنظمة التقاعد ونظام التأمينات.

كانت المؤسسة قد أوضحت أن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية قد تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وبينت أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.