قطر تنافس كوريا وأستراليا لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، تقدم 4 دول هى أستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وقطر بطلبات رسمية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيانه، أنه سيتم تقييم شامل لملفات الاتحادات طالبة الاستضافة، قبل الكشف عن البلد المستضيف، الذى حُدد يوم الـ17 من أكتوبر المقبل موعد لإعلانه.

وفتح الاتحاد الآسيوي، في أواخر مايو الماضي، باب التقدم لطلب استضافة البطولة القارية، بعد انسحاب الصين التي تراجعت عن تنظيم المسابقة، بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس كورونا.

وأغلق الآسيوي 30 يونيو الماضي، باب الترشح للاستضافة، قبل أن يعلن تمديد المهلة إلى 15 من يوليو الجاري.