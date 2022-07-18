 20 قتيلًا و30 مفقودًا في انقلاب مركب بباكستان

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا، معظمهم من النساء، لقوا حتفهم، وفٌقد 30 آخرون بعد انقلاب مركب كان يقل أكثر من 100 شخص في نهر السند بوسط باكستان اليوم الإثنين.

وذكرت الحكومة في بيان أن المركب المكتظ بالركاب كان في طريقه لحفل زفاف عندما انقلب في نهر السند بمنطقة صادق آباد.

وقال البيان: إن الغواصين أنقذوا نحو 90 شخصا، مضيفا أن معظم الركاب كانوا من النساء والأطفال.

وأبلغ أسلم تسليم، المسؤول بالحكومة المحلية قناة جيو نيوز التليفزيونية المحلية: "انتشلنا 20 جثة حتى الآن ومعظمهم من النساء، وهناك نحو 30 شخصا آخرين ما زالوا مفقودين".