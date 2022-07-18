زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 188 كيلومتراً بالقرب من مدينة وانا شمال غرب باكستان، وشعر بهزته سكان إقليم خيبر بختونخواه والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم؛ خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.