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الأمم المتحدة تقترح تمديد الهدنة في #اليمن 6 أشهر جديدة
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أخبار دوليّة
الأمم المتحدة تقترح تمديد الهدنة في #اليمن 6 أشهر جديدة
متابعات - الوئام
18 يوليو 2022
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الأمم المتحدة
اقترحت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر جديدة، وفقا لرويترز.
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