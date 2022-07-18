صدمة روسية لأوروبا: الغاز قد يتوقف

أعلنت شركة غازبروم، اليوم الإثنين، أنها قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في التوريد بسبب ظروف خارج سيطرتها، وتتعلق تلك الإمدادات بخط نورد ستريم 1 وهو طريق إمداد رئيسي إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، تقريرًا حول تداعيات احتمالية توقف روسيا بشكل نهائي عن توريد الغاز إلى ألمانيا، ومدى تأثير ذلك الأمر على الصناعة الألمانية والشركات التي باتت في حيرة من أمرها بشأن التصرف إذا تضاءلت الإمدادات أو أوقفت موسكو جميع تدفقات الغاز إلى برلين.

واستهلت الصحيفة تقريرها في هذا الشأن، الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، بتصريح لبيتر سنجر، الرئيس التنفيذي لشركة SKW Stickstoffwerke Piesteritz، وهي أكبر منتج للأمونيا في ألمانيا ومورد أوروبي رئيسي للأسمدة وسوائل العادم لمحركات الديزل؛ حيث قال: "وقتها، سيتعين علينا إيقاف الإنتاج على الفور، من 100 إلى الصفر".