بيان من تعليم #الرياض بشأن طباعة شهادة الثانوية إلكترونياً

أعلنت إدارة التعليم بالرياض، أنه يمكن طباعة شهادة الثانوية إلكترونياً عبر طريق حساب ولي الأمر في نظام نور، والحصول على نسخة من الشهادة عبر موقع نتائجي دون الحاجة لمراجعة مكاتب التعليم.

وقالت في بيان: "تسهيلا على أولياء الأمور وتيسيرا لخدمتهم لاسيما معوجود الأنظمة التقنية المتميزة دون الحاجة للتنقل تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن إمكانية طباعة شهادة الثانوية وكشف الدرجات إلكترونيا عن طريق حساب ولي أمر الطالب من نظام ( نور ) ولا يستدعي الأمر مراجعة مكاتب التعليم أو المدارس كونها خدمة متوفرة ومتاحة الجميع في أي وقت. كما يمكن الحصول على نسخة ورقية من الشهادة عبر موقع (نتائجي)".

وأضافت: "علما بأنه من المعتاد ظهور بيانات الطالب تلقائيا عند التقديم على الجامعات أو الكليات التقنية أو غيرها حيث تسحب من قبل الجامعات والكليات بشكل آلي ، أو يتم إرفاق ما هو موجود ومطبوع على نظام ( نور ) .