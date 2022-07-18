أخبار دوليّة

خليفة بوريس جونسون.. سوناك يتصدر الجولة الثالثة من تصويت المحافظين

متابعات - الوئام
18 يوليو 2022 · < 1 minute
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

تصدر ريشي سوناك الجولة الثالثة من التصويت على رئاسة حزب المحافظين البريطاني وخلافة بوريس جونسون.