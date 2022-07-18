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خليفة بوريس جونسون.. سوناك يتصدر الجولة الثالثة من تصويت المحافظين
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أخبار دوليّة
خليفة بوريس جونسون.. سوناك يتصدر الجولة الثالثة من تصويت المحافظين
متابعات - الوئام
18 يوليو 2022
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بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
تصدر ريشي سوناك الجولة الثالثة من التصويت على رئاسة حزب المحافظين البريطاني وخلافة بوريس جونسون.
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