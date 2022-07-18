أخبار دوليّة

مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار في #باريس

19 يوليو 2022 · < 1 minute

أكدت وسائل إعلام فرنسية  مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بالعاصمة باريس والقبض على مشتبه به.