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المعارضة البريطانية تفشل في تمرير تصويت حجب الثقة عن حكومة جونسون
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أخبار دوليّة
المعارضة البريطانية تفشل في تمرير تصويت حجب الثقة عن حكومة جونسون
19 يوليو 2022
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بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
فشلت المعارضة البريطانية في تمرير تصويت حجب الثقة عن حكومة جونسون.
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