أخبار دوليّة

المعارضة البريطانية تفشل في تمرير تصويت حجب الثقة عن حكومة جونسون

19 يوليو 2022 · < 1 minute
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

فشلت المعارضة البريطانية في تمرير تصويت حجب الثقة عن حكومة جونسون.