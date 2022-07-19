“#حساب_المواطن” يوضح خطوات التسجيل بالبرنامج حال فقدان أو تغيير رقم الهاتف

أجاب برنامج حساب المواطن، على سؤال مفاده :"ما الذي يجب على المستفيد فعله إذا لم يستطع التسجيل في حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال؟".

وأوضح حساب المواطن، أن هؤلاء المستفيدين، عليهم زيارة صفحة الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، مشيرا إلى أن المستفيدين من البرنامج لا يلزمهم تحديث البيانات إلا في حال طرأ أي تغيير على بياناتهم.

الجدير ذكره أن حساب المواطن أعلن مطلع الشهر الجاري، إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي بإعادة فتح التسجيل بالبرنامج، وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين لنهاية العام المالي الحالي، وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.