إغلاق 28 موقعاً مخالفاً والقبض على 54 عاملاً غير نظامياً بالرياض

استعرضت أمانة الرياض أبرز النتائج الأسبوعية لغرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض، بالتعاون بين 14 جهة حكومية.

ورصدت الأمانة نتائج غرفة العمليات المشتركة للفترة من 12 إلى 18 يوليو، حيث أغلقت الجهات المشاركة 28 موقعاً مخالفاً، وألقت القبض على 54 عاملاً مخالفاً، وزارت 145 موقعاً ومحلاً تجارياً.

وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك على تويتر، أن الجولات أسفرت عن مصادرة 1840 قطعة مواد عينية، وأتلفت 46 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، و19.2 طن أغذية.

وتابعت الأمانة ، أنه تمّ فصل الخدمة عن 17 عدّاد كهرباء ومياه عن المواقع المخالفة، وإشعار 53 منها بالمخالفة، وإتلاف 44 قطعة عينية غير صالحة.