بقيمة 79 مليون ريال.. #المؤسسة_العامة_للحبوب تصرف #الدفعة_السادسة لمستحقات مزارعي #القمح المحلي #عاجل

أعلنت المؤسسة عن صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (79.001.120) ريال، لصافي كمية (46.300) طن، وذلك لعدد (135) مزارعاً، يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (364.556) طن لعدد (1424) مزارع.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.