تعرف على #أسعار_النفط اليوم.. #برنت يواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 25 من فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 16 من سبتمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أغسطس القادم 0.51% لتتداول عند مستويات 99.36 دولاراً للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.86 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 99.42 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.64% لتتداول عند 106.27دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 105.59 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات أيضا الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.27دولار للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 107.32 مقارنة بالافتتاحية عند 107.49، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 107.37.

كما ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.26 دولار ليبلغ 108.79 دولار للبرميل في تداولات أمس الاثنين مقابل 104.53 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.