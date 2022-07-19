“المدرج ذاب”.. توقف حركة الطيران في أكبر مطارات #بريطانيا لارتفاع #درجات_الحرارة

أوقف أحد أكبر مطارات المملكة المتحدة رحلاته ، بعد ارتفاع درجات الحرارة التي ألحقت أضرارًا بمدرج، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية (حوالي 99 درجة فهرنهايت) في بعض أجزاء البلاد.

وأعلن مطار لندن لوتون الموقف عبر تويتر، وقام بتحديث حالته عندما استأنف المطار عملياته مساء الاثنين.

وقال المطار على تويتر إن "إصلاح المدرج الأساسي" مطلوب "بعد أن تسببت درجات الحرارة المرتفعة في رفع جزء صغير".

جاء إعلان مطار لوتون بعد ساعات من قيام القوات الجوية الملكية بإيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى بريز نورتون، أكبر قاعدة جوية لها، في أوكسفوردشاير بعد تقرير من "سكاي نيوز" أشار إلى أن المدرج "ذاب".

وقال البيان "خلال هذه الفترة من درجات الحرارة القصوى تظل سلامة الطيران على رأس أولويات سلاح الجو الملكي، لذلك تستخدم الطائرات مطارات بديلة بما يتماشى مع خطة راسخة. وهذا يعني أنه لا يوجد تأثير على عمليات سلاح الجو الملكي".

وفي الوقت نفسه، نصحت كل من شبكة السكك الحديدية والنقل في لندن (TfL) الركاب بعدم السفر اليوم الثلاثاء، إلا في "الرحلات الأساسية"، بسبب الطقس الحار. كما تم إدخال قيود سرعة القطارات لحماية خطوط السكك الحديدية.