رئيس وزراء اليابان يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان

استقبل فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في مكتبه بالعاصمة طوكيو، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لليابان.

‏‌‎ونقل "بن فرحان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولته ولحكومة وشعب اليابان الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

‏‌‎وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق رؤية 2030، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.