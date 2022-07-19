بـ 49 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على مدن المملكة، حيث تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 49 درجة مئوية، يليها الدمام وحفر الباطن 48 مئوية، ثم الخرج 46 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة والرياض وبريدة ووادي الدواسر ورفحا 45، أما مكة المكرمة وعرعر وسكاكا والدوادمي والعلا والمجمعة فتسجل 44 درجة مئوية

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن تأتي كالتالي: أبها والباحة 19 درجة مئوية، والطائف وطريف والوجه 24، وتبوك ونجران وبيشة 26 مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتي الشرقية والرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على نجران، جازان، عسير؛ قد تمتد إلى الباحة، والشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستبعد ظهور العوالق الترابية على أجزاءٍ من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.