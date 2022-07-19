وزير الخارجية : بدون تعاون أوبك+ سيكون ضمان أمن الإمدادات مستحيلا #عاجل

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لا ترى نقصا في النفط بالسوق، ولكن النقص هو في طاقة التكرير.

وأضاف "بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية"، لافتا أن روسيا جزء مكمل لأوبك+، وبدون تعاون التحالف الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات خام كافية.

والتقى وزير الخارجية "الأمير فيصل بن فرحان"، برئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" كما التقى نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشى" في العاصمة طوكيو وبحث اللقاءان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين #السعودية و #اليابان في مختلف المجالات.