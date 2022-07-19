ظهور #نتائج_التحصيلي.. تعرف على خطوات الاستعلام #نتايج_التحصيلي

ظهرت اليوم الثلاثاء، نتائج التحصيلي للعام الجاري 1443هـ، وسط تفاؤل بنتائج إيجابية خلال هذا العام، بعد أن تلقى عدد من الطلاب رسائل بالدرجات ، كما أنه من المقرر وفقاً لهيئة تقويم التعليم والتدريب وموقع قياس أن يتم الإعلان عن نتائج التحصيل للحاصلين علي الثانوية بشكل ورقي في يوم الأربعاء بتاريخ 20 يوليو .

ويعد اختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب لكل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يتم تحديد مستواهم العلمي من خلال هيئة خاصة بوزارة التعليم.

ويشتمل هذا الاختبار على قسمين هما الاختبار التحصيلي النظري والاختبار التحصيلي للمجالات العلمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي

يستطيع كل الطلاب الاستفسار عن نتائج التحصيل من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب من خلال القيام بالخطوات التالية:

– في البداية قم بالتوجه إلى الرابط الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب etec.gov.sa.

– ثم النقر على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

– بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الاختبارات.

– ثم الضغط على بيانات الاختبار.

– في النهاية قم بالنقر على نتائج الاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر توكلنا

ويمكن الاستفسار عن نتائج اختبار التحصيل من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

– الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بتوكلنا https://ta.sdaia.gov.sa/

– ثم إدخال المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها ثم الضغط على كلمة الخدمات

– ثم اختيار خدمة التعليم.

– الضغط على كلمة النتائج الدراسية

– ثم الضغط على كلمة تفعيل خدمة أبلغني إذا تم ظهور النتائج.