أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر “أبشر

عرضت منصة "أبشر" اليوم (الثلاثاء)، أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.

وتنوعت اللوحات المعروضة بين ذهبي نقل خاص وفضي دراجات نارية وبرونزي خصوصي وفضي خصوصي.

ومن بين أبرز اللوحات المعروضة، لوحة ذهبي نقل خاص (ب م هـ 1)، وفضي دراجات نارية (س ص 777)، وبرونزي خصوصي (ح ق ك 56)، وفضي خصوصي أرقام (د ر ر 5555)، و (س م ر 74)، و(ح و ب 11).

وكان مزاد الإدارة العامة للمرور الإلكتروني بدأ الأحد الماضي ويستمر حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري.