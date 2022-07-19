لمواجهة أزمة الطاقة.. 9.9 مليار دولار لتأميم “الكهرباء” في فرنسا

عرضت الحكومة الفرنسية دفع نحو 9.7 مليار يورو "9.9 مليار دولار"؛ لتأميم شركة الكهرباء "اليكتريسيتي دي فرانس أس أيه"، حيث تسعى لحل المشاكل المتعلقة بالشركة التي تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة المالية الفرنسية القول في بيان اليوم الثلاثاء إن الدولة سوف تقدم 12 يورو للسهم للاستحواذ على 16% من الشركة التي لا تمتلكها بالفعل.

وتعرض الحكومة على أصحاب الديون القابلة للتحول 64ر15 يورو لكل سند، وفقا لبيان وزارة المالية.

وفي ظل أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا على مدار جيل كامل، تريد فرنسا السيطرة بالكامل على شركة الكهرباء المثقلة بالديون من أجل ضمان عدم ارتفاع فواتير كهرباء الأفراد مع القيام باستثمارات ضخمة للحد من اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري المستورد.