“إنستجرام” تسمح للمستخدمين بالتسوق عبر الرسائل المباشرة

سيدشن موقع إنستجرام خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة عبر الرسائل المباشرة، وفق ما أعلنته الشركة الأمّ ميتا.

وأضافت "ميتا" أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وستتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة، لمتابعته في صفحة التراسل نفسها.

تدعم هذه الخاصية مسعى "ميتا" للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وأفادت الشركة بأن خاصية "إنستجرام" الجديدة ستسمح أيضاً باستخدام خدمة ميتا باي للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.