الأسهم_السعودية تواصل الصعود.. و #تاسي فوق 11600 نقطة

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية، في تعاملات، الثلاثاء، مسجلاً مكاسب قوية للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

وارتفع مؤشر تاسي عند الإغلاق بنسبة 1.06% ما يعادل 123 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11678 نقطة. وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 2.3% في جلسة أمس الاثنين.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.8 مليار ريال، عبر التداول على نحو 130.9 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 170 سهماً مقابل تراجع 33 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم "المنجم" بنسبة 10% عند سعر 63.8 ريال للسهم، تلاه سهم "أماك" بنسبة 9.93% عند 83 ريالا، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة ارتفاع 9.46% مسجلا 190 ريالا.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا سهم "التأمين العربية" بنسبة هبوط 7.27% عند سعر 14.88 ريالا، تلاه سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 5.35% عند سعر 23 ريالا.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم "معادن" بنحو 343.25 مليون ريال عبر تداول 6.4 مليون سهم.

فيما تصدر حجم التداولات سهم كيان السعودية بـ8.5 مليون سهم، ثم دار الأركان بـ8.15 مليون سهم، وبترورابغ بـ7.36 مليون سهم.