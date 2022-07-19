فيفا يحسم قضية النقاز مع الأهلي بعد أسبوع

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موعد حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم قضية التونسي حمدي النقاز مع الأهلي ناديه السابق، بعد أن تقدم الأول بشكوى إلى فيفا نتيجة فسخ عقده.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية" نقلا عن مصادر خاصة إن "فيفا" سوف يحسم قضية النقاز مع الأهلي الأسبوع المقبل، موضحة أن اللاعب التونسي يطالب بتعويض مالي يصل إلى نحو 4 ملايين ريال بسبب فسخ العقد من طرف واحد، وتأخير رواتبه لمدة 4 أشهر.

وأضافت الصحيفة أن النقاز وقّع عقده مع النادي الغربي في فترة التسجيل الشتوية، ولم يلعب كثيرًا بسبب قناعة المدرب آنذاك، حيث شارك في ثماني مواجهات فقط من أصل 11 مباراة كان موجودًا فيها من توقيع عقده حتى فسخه، إضافة إلى تقديم عدد من الأندية احتجاجات على مشاركته مع الفريق بداعي عدم قانونية مشاركته كونه لاعبًا غير عاطل أثناء تسجيله، ولكن كسب الأهلي الموقف القانوني قبل أن يفسخ عقده أخيرًا، علمًا أنه يمتد إلى عام كامل لم يكمله مع الفريق.