مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11761 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 206.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11761.35 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المنجم، وأماك، والأبحاث والإعلام، ومعادن، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والتأمين العربية، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وتشب، وسايكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.69% .

فيما كانت أسهم شركات كيان العربية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، ومعادن الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، والإنماء، وأماك، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 104.52 نقاط ليقفل عند مستوى 20816.21 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 15.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 2158 صفقة.