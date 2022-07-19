استمرار صعود الأسهم الخليجية.. و”تاسي” يتفوق على الجميع

تفوق أداء البورصة السعودية على نظيراتها في الخليج اليوم الثلاثاء مع استمرار انتعاش المنطقة من عمليات بيع جرت في الآونة الأخيرة على الرغم أن الأسواق كانت تتوخى الحذر من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في السعودية 1.8 بالمائة مدفوعا بزيادة قدرها 2.1 بالمئة في سهم بنك الرياض وزيادة اثنين بالمائة فيشركة مكة للإنشاء والتعمير.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مدفوعا بقفزة بلغت 6.9 بالمائة في سهم شركة الإمارات للاتصالات.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمائة مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول.

وارتفع المؤشر القطري، الذي بدأ التداول الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي بسبب خلل فني، 0.3 بالمائة مدفوعا بزيادة قدرها 2.5 بالمائة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمائة بفضل زيادة قدرها 2.5 بالمائة في سهم البنك التجاري الدولي.