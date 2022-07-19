غربلة في النصر الموسم المقبل.. رحيل 25 لاعبًا دفعة واحدة

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة الكرة في نادي النصر السعودي ، ستعلن اليوم عن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذين أُبعِدوا من القائمة التي ستغادر إلى إسبانيا من أجل إجراء معسكر خارجي فيها، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بالأمر.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن 25 لاعبًا، ممَّن سيشملهم قرار الإبعاد من معسكر ماربيا، سيبدؤون من الأسبوع المقبل تدريباتهم في مقر النادي، لحين إعارتهم، أو بيع عقودهم، أو تسليمهم مخالصات مالية، تُنهي ارتباطهم بالنصر.

وأشار الصحيفة إلى أن الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الجديد، أكد عدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل بعد اطلاعه على تقارير فنية عنهم. ومن المنتظر أن يتمَّ توفير جهاز فني للاعبين المبعدين، الذين سينتظمون في تدريبات بالرياض.