مركز الملك سلمان يكفل أيتام اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروعًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً بمحافظات عدن ولحج ومأرب، يستفيد منها 536 يتيماً بالإضافة إلى 166من الأسر المعيلة للأيتام بشكل مباشر، و1.162 فردًا بشكل غير مباشر.

وقع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وأوضحت مديرة إدارة الدعم المجتمعي بالمركز الدكتورة هناء عمر أن هذه الاتفاقية مهمة كونها تستهدف فئة غالية على قلوبنا وهم الأيتام في اليمن والتي من خلالها يتم تمكين الأسر المعيلة لهم اقتصادياً عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية.

ويأتي هذا المشروع من ضمن إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لرعاية فئة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في المجتمعات المتضررة حول العالم.