الجيش الليبي: إعادة المهجرين وتشكيل لجنة لمتابعة المفقودين

أصدرت قيادات المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي، بيانا مشتركا، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها الذي استمر يومين في العاصمة طرابلس.

وأشارت القيادات إلى بحثها العديد من القضايا من أجل تحديد الخطوات المتفق عليها ووضعها موضع التنفيذ، واتفقت على المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كل ربوع الوطن إلى بيوتهم، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين.

كما اتفقت القيادات على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، وشددوا على الرفض التام لعودة الاقتتال ونبذ العنف ودعم مدنية الدولة.

وأشادت القيادات بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة.