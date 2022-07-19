في طهران.. بوتين وأردوغان يبحثان استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران، اليوم الثلاثاء؛ لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إضافةً إلى آية الله علي خامنئي.

ويعقد بوتين، اجتماعًا مباشرًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لمناقشة اتفاق يهدف إلى السماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وكذلك إحلال السلام في سوريا.

وتبعث زيارة بوتين، التي تأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، برسالة قوية إلى الغرب بشأن خطط موسكو لإقامة علاقات استراتيجية أوثق مع إيران والصين والهند في مواجهة العقوبات الغربية.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية للصحفيين في موسكو: "التواصل مع خامنئي مهم للغاية. تطور حوار ثقة بينهما بخصوص أهم القضايا على جدول الأعمال الثنائي والدولي".