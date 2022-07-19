18 سبتمبر.. بدء تطبيق الوثيقة الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والخطرة

حددت الهيئة العامة للنقل، موعد بدء إصدار "وثيقة نقل" للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل المواد البترولية والمواد الخطرة وينقل السيارات، وذلك من خلال بوابة "نقل" الإلكتروني، بدءًا من يوم الأحد 22 صفر 1444هـ، الموافق 18 سبتمبر 2022م.

وأوضحت أن هذه الوثيقة ستسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، وتُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وأوضحت أن "وثيقة النقل" التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا.

وقالت: إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة "نقل" يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة (بيان) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.