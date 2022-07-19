مفاجأة الميركاتو.. المان سيتي يرفض الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان لضم نيمار

رفضت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، العرض المقدم من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بإجراء صفقة تبادلية بين الفريقين.

و حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إدارة باريس عرضت إنتقال نجم الفريق البرازيلي نيمار جونيور، إلي السيتي، مقابل الحصول على خدمة نحم الوسط البرتغالي بيرناندو سيلفا.

و يبدو أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية قررت الإستغناء عن صاحب ال30 عام هذا الصيف، و ذلك رغم تبقى ثلاث أعوام في عقده ، و ارتبط اسم نيمار هذا الصيف أيضا بالانتقال إلي يوفينتوس الإيطالي أيضاً.

جدير بالذكر أن صفقة إنتقال نيمار جونيور من برشلونة إلي باريس كلفة النادي مبلغ 220 مليون يورو، كأغلى إنتقال لاعب في تاريخ كرة القدم، و تعتبر تلك الصفقة هي من الأسباب الرئيسية لإرتفاع أسعار اللاعبين خلال تلك الفترة.