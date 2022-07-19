ماسك يخسر جولة قضائية ضد “تويتر”

خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، معركة قانونية لتأجيل دعوى "تويتر" المرفوعة ضده، حيث حدد قاض في ولاية ديلاوير الأمريكية اليوم الثلاثاء أكتوبر المقبل موعدا للجلسة المقبلة.

وقال المستشار كاثالين سانت جود ماكورميك، رئيس محكمة ديلاوير، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة، إن "التأخير يهدد بضرر لا يمكن إصلاحه.. كلما طال التأخير، زادت المخاطر".

وطلبت "تويتر" محاكمة عاجلة في سبتمبر، بينما دعا فريق ماسك إلى الانتظار حتى أوائل العام المقبل بسبب تعقيد القضية.

وقال ماكورميك إن فريق ماسك قلل من قدرة محكمة ديلاوير على "معالجة الدعاوى القضائية المعقدة بسرعة".