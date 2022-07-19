ضابطة استخبارات أمريكية سابقة: أسلحتنا لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا

أكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر، أن الأسلحة الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة.

وكتبت كوفلر في مقال لصحيفة "فوكس نيوز" أنه لا توجد الكمية الكافية من المال أو الأسلحة التي ستكون كافية لجعل أوكرانيا تفوز في الحرب، لأنه لا يوجد مجال للمقارنة بين قوة الجيش الروسي والجيش الأوكراني.

ووفقا لكوفلر، فإن هدف استعادة السيطرة على الأراضي الشاسعة التي حررتها روسيا، والذي وضعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لنفسه وحلفائه غير واقعي.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطأ في الحسابات من خلال تقديم مساعدة عسكرية غير محدودة إلى كييف، لكنه لم يطالب القيادة الأوكرانية بوضع أهداف قابلة للتحقيق.

وأشارت إلى أن واشنطن خصصت 54 مليار دولار وأفرغت مستودعات الأسلحة والذخيرة، ولم يؤد ذلك إلى أي نتيجة مهمة.