الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض الحوثيين إعادة فتح الطرق

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لرفض الحوثيين الاقتراح الأخير من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لإعادة فتح الطرق لاسيما حول تعز.

ونوهت المذكرة الصادرة عن المتحدث الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بأن "إعادة فتح الطرق هو عنصر إنساني حاسم في الهدنة، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. يحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر وقبول اقتراح المبعوث الخاص".

كما دعت المذكرة جميع الأطراف إلى "قبول تمديد إضافي للهدنة لمدة ستة أشهر إلى ما بعد 2 أغسطس"، مشيرة إلى أن "الهدنة كسرت الجمود الدبلوماسي وجلبت منافع ملموسة غير مسبوقة لليمنيين، ويجب ألا يضيع هذا الزخم".

وجدد الاتحاد الأوروبي "الدعم الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن".