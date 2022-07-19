بوتن يتهم أوكرانيا بتعطيل إمدادات الغاز لأوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.

وفي حديثه إلى الصحفيين من طهران، قال بوتن إن "غازبروم" ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، متهما أوكرانيا بإغلاق أحد الخطوط المارة إلى أوروبا.

وكان بوتن يتحدث في مؤتمر صحفي عقب قمة ثلاثية، جمعته بنظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

كما اشترط الرئيس الروسي أن يرفع كل الغرب القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية، مقابل أن تسهل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال بوتن: "سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكننا ننطلق من فكرة أنه سيتم رفع كل القيود المتعلقة بنقل الجوي لصادرات الحبوب الروسية".

ولفت بوتن إلى أنه ناقش مع أردوغان موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حاليا بفعل الهجوم الروسي، عبر ممرات بحرية آمنة، في ظل الخشية من حصول أزمة غذاء عالمية.

إلا أنه لم يعط حتى الساعة تفاصيل إضافية بشأن تقدم هذه المحادثات.

ومن جهة أخرى، اعتبر بوتن أن المحادثات الثلاثية التي أجراها في طهران بشأن النزاع السوري كانت "مفيدة جدا".