“#الغذاء_والدواء” توضح حقيقة وجود “آيس كريم” يحتوي على مادة مسرطنة بالأسواق المحلية  #عاجل

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن وجود آيس كريم من إنتاج شركة نستلة يحتوي على مادة مسرطنة، في الأسواق المحلية.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنها ترصد باستمرار البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات، مؤكدة أن المنتجات المتأثرة بالبيانات الواردة في البلاغ لم ترد للمملكة، واتُخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها للأسواق المحلي.

وكانت الأنباء قد أفادت بأنه تم سحب 46 علامة تجارية من “آيس كريم نستلة” من السوق في إسبانيا، لاحتوائها على مادة مسرطنة تسمى أكسيد الإيثيلين.