في كلمته عقب تماثله للشفاء.. أمير حائل لأهالي المنطقة: الشوق سبقني اليكم

أسامه الطريفي - حائل

تزيّنت منطقة حائل خلال الأيام الماضية بعبارات الترحيب والتهنئة بمناسبة عودة الأمير عبدالعزيز بن سعد، بعد تماثله للشفاء، حيث أجرى عملية جراحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

من جهته أشاد ‎أمير منطقة حائل خلال حفل إمارة المنطقة ، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات والاحتفالات في المغواة، بالصروح الطبية المميزة والكوادر الشابة والكفاءات العالية، التي التقاها أثناء فترة علاجه بمستشفى الملك فيصل ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والأعيان والأهالي، وأقيم الحفل بمناسبة شفاء سموه عقب العملية الجراحية التي أجراها.

ورفع سموه بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، على الاطمئنان عليه مبيناً أن المملكة تفوقت على عدد كبير من الدول في الخدمات الصحية والاهتمام والرعاية.

وأكد سموه أن شمس ونهار حائل وأهلها لم تفارقه منذ مغادرته للعلاج ، قائلا في عبارات عفوية يملاؤها الحب : " وأنا في الطائرة التفتٌ للشوق ووجدت الشوق سبقني لحائل " .

وبعدها ألقى سمو نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، أبان فيها أن إمارة المنطقة بكافة مناطق وقرى حائل، قد قرّت عينها بشفاء سموه، ورحبت بعودته، ويتقدمون للأمير عبدالعزيز بن سعد بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة شفاءه وعودته، متمنين له دوام الصحة والعافية.

وألقى خالد بن علي السيف، كلمة الأهالي ، حيث رحب فيها بسموه معرباً عن فرحة أهالي المنطقة بعودة سموه وباستبشارهم بأزهى العبارات وعظيم الامتنان للمولى عز وجل بأن منّ الله عليهم بشفاء الأمير عبدالعزيز بن سعد، مثمنين جهود وقيادة المملكة واهتمامهم وحرصهم على كل ما يخص الوطن والمواطن.