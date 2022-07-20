أرامكو تحدد ميعاد إعلان نتائج الربع الثاني وتوزيعات الأرباح

قالت شركة "أرامكو السعودية" إنها ستعلن يوم 14 أغسطس 2022 قبل افتتاح تداولات سوق الأسهم السعودية، النتائج المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من 2022.

وأضافت أنها ستقوم بنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من 2022 شاملاً القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين 15 أغسطس.

ومن المنتظر أن تعقد أرامكو البث الإلكتروني الصوتي يوم 15 أغسطس، تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

كانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2021.