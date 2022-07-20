“#الزعاق”: الاثنين المقبل بداية موسم “المرزم”.. وهذه أبرز سماته

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن يوم الاثنين القادم هو أول موسم المرزم، وفيه يبدأ وقت الظهر بالتراجع التدريجي لمدة أربعة شهور تقريبًا؛ فنحن الآن نعيش في أقصى وقت له، وفي شهر أكتوبر يكون الظهر في أبكر وقت له.

وأوضح الزعاق، على حسابه بموقع"تويتر"، أن مواقيت الصلاة النهارية ترتبط بتحركات الشمس المباشرة، والليلية بحركاتها غير المباشرة، والصلاة تتغير بالزيادة والنقصان؛ بسبب كروية الأرض وميل الشمس، عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء؛ فلا تتغير مواقيتها بسبب ثبات شروق وغروب الشمس.

وأبان أن أهم ميقات يُبنى عليه بقية مواقيت الصلاة، هو وقت الزوال "الظهر"، وخلال هذه الأيام سيكون وقت الظهر في أقصى حالاته وبعد أيام يبدأ بالتراجع؛ بسبب تراجع الشمس إلى مدار الجدي. ويستمر ذلك التراجع لمدة أربعة أشهر تقريبًا ليكون وقت الظهر في شهر أكتوبر في أبكر حالاته.